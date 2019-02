MA 48 startet in Wien Verkauf gebrauchter Fahrzeuge und Geräte

Mehrmals im Jahr mustert die Stadt Wien alte Fahrzeuge und Geräte aus. Im Februar findet eine Besichtigung der zum Verkauf stehenden gebrauchten Geräte in der MA 48 statt.

Am 18. und 19. Februar 2019, jeweils zwischen 8 und 13 Uhr besteht die Möglichkeit gebrauchte Fahrzeuge und Geräte der Stadt Wien zu kaufen. Diese wurden aufgrund des technischen Zustandes ausgemustert und sind für den städtischen Intensivbetrieb nicht mehr geeignet. Interessierte können diese in der Abschleppgruppe Simmering in Augenschein nehmen.