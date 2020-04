MA 34-Mitarbeiter nähen sich Schutzmasken selbst

Derzeit fertigen 50 Raumpflegerinnen der MA 34 (Bau- und Gebäudemanagement) wiederverwendbare Schutzmasken für alle Mitarbeiter an.

50 Raumpflegerinnen nähen Schutzmasken in Heimarbeit

Derzeit fertigen 50 Raumpflegerinnen auf freiwilliger Basis die Schutzmasken in Heimarbeit an. Der Plan: Die fertigen Schutzmasken werden nach Ostern zunächst jenen Mitarbeitern, die an den exponiertesten Arbeitsstellen eingesetzt sind (Gesundheitsbehörde, Rathaus, etc.), übergeben.