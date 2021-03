Luxus auf drei Ebenen: Sechs neue Penthouse-Wohnungen entstehen im Marina Tower in Wien

Im neuen Marina Tower am Wiener Handelskai entstehen sechs Luxus-Penthouse-Wohnungen. In luftiger Höhe bieten sie einen einmaligen Ausblick über Wien. Erhältlich sind die bis Sommer 2022 fertiggestellten Luxus-Immobilien ab 2,5 Millionen Euro.

Sechs der 511 im neuen Marina Tower enstehenden Immobilien werden Luxus-Wohnungen sein. „Projekte wie der Marina Tower und speziell die Penthouse-Wohnungen richten sich an eine Klientel, die sehr genau weiß, was sie will. Damit geht natürlich auch der Anspruch an Individualität einher, dem im Rahmen der Sonderwunschplanung bis ins Detail Rechnung getragen wird“, erklärt Andreas Holler, Geschäftsführer der Marina Tower Holding GmbH. „So können Käufer ihren ganz persönlichen Wohntraum wahr werden lassen.“