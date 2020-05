Lunacek-Nachfolge: Frau muss als Staatssekretärin nachfolgen

Wer die Nachfolge von Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek antritt, ist noch unklar. Klar ist hingegen, dass wieder eine Frau zum Zug kommen wird. Bei den Grünen ist zumindest Geschlechter-Parität vorgeschrieben.

Geschlechter-Parität: Lunacek-Nachfolgerin muss Frau sein

Bleibt die Frage, wie die neue Staatssekretärin bestellt wird. Geht es nach dem Buchstaben des Statuts, sind hier zwei Varianten denkbar. An sich müsste bei einem Regierungsmitglied ein Bundeskongress, also ein Parteitag, einem entsprechenden Personalvorschlag des Erweiterten Bundesvorstands zustimmen. Diesen in Coronazeiten zu organisieren, wäre gar nicht so einfach.