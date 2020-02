Lugner: Ornella Muti präsentierte ihr Opernball-Kleid

Richard Lugners Opernball-Stargast Ornella Muti präsentierte vor dem Wiener Opernball ihr Kleid. Die 64-jährige italienische Schauspielerin wird in einer schlichten schwarzen Robe den Ball der Bälle besuchen

Ornella Muti präsentierte ihr Opernballkleid

Das bekundete die Filmdiva am Donnerstagabend im Vorfeld des Balles, als sie sich mit ihrem Gastgeber Richard Lugner in der - engen - Ballrobe präsentierte. Dass sie nicht des Baumeisters erste Wahl war, ließ die italienische Schauspielerin kalt: "Ersatzgast zu sein, ist mir egal. Das passiert bei Filmen ja auch ständig", sagte Muti.

Ornella Muti über ihre Kleiderwahl für den Wiener Opernball

Warum frühere Gäste Lugner nicht gerade glücklich gemacht haben, fragte sich Muti. "Aber mich stört nur wenig", sagte die Diva. Am Ball gehe es ihr besonders um menschliche Kontakte. Dass am Opernball großer Trubel herrscht - gerade um Lugners Gäste -, dürfte Muti schon zu Ohren gekommen sein: "Deshalb habe ich ein enges Kleid (ganz in schwarz, Anm.) an", sagte sie.