Luftverschmutzung steigert Sterberisiko bei Covid-19

Laut aktuellen Forschungen steigert die Luftverschmutzung das Sterberisiko bei Covid-19. Es wird geschätzt, dass die Luftverschmutzung rund 15 Prozent zur weltweiten Covid-19-Sterblichkeit beiträgt.

Luftverschmutzung steigert laut aktuellen Forschungen das Sterberisiko bei Covid-19 . Das zeigt eine Analyse des Coronavirus im Jahr 2003 (SARS-CoV-1) und vorläufige Untersuchungen für SARS-CoV-2, berichteten Wissenschafter aus Mainz am Dienstag im Fachblatt Cardiovascular Research. Sie schätzen, dass Luftverschmutzung bisher rund 15 Prozent zur weltweiten Covid-19-Sterblichkeit beitrug. In Mitteleuropa liegt der Wert mit 25 Prozent höher, in Österreich sind es 26 Prozent.

Weltweit sind die Ergebnisse sehr unterschiedlich

"Wir haben den Anteil der Covid-19-Mortalität geschätzt, der auf die langfristige Exposition mit Feinstaub in der Umgebung zurückzuführen ist", erläuterten die Forscher der Johannes Gutenberg-Universität und vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Die Belastung der Umwelt mit Feinstaub in Form von PM2,5 (Partikel kleiner als 2,5 Mikrometer) wurde anhand von Satellitendaten charakterisiert und die Werte zur Sterblichkeit anschließend mit einem atmosphärischen Chemiemodell berechnet.

Inwieweit die Luftverschmutzung die Sterblichkeit bei einer Covid-19-Erkrankung beeinflusst, wurde aus epidemiologischen Daten in den USA und in China abgeleitet. Weltweit waren die Ergebnisse sehr unterschiedlich. In Ostasien beträgt der Anteil demnach rund 27 Prozent, in Europa im Schnitt 19 Prozent und in Nordamerika 17 Prozent. Relativ hohe Anteile treten in Teilen Ostasiens (35 Prozent) und wie in Mitteleuropa mit rund 25 Prozent in den östlichen USA auf.