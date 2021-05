Lueger-Denkmal in Wien: Stadt lädt zu Rundem Tisch

Das Lueger-Denkmal in Wien sorgt seit Jahren für Debatten. Nun lädt die Stadt zu einem Runden Tisch ins Wiener Rathaus. Das Gespräch findet am Freitag statt.

Lueger-Denkmal sorgt seit Jahren für Debatte

Das insgesamt 20 Meter hohe Denkmal mit einer vier Meter hohen Bronzefigur Luegers am Stubentor wurde 1926 errichtet und sorgt seit Jahren für Debatten. Inzwischen ist mehrmals das Wort "Schande" auf das Bauwerk gesprayt worden. "Seine" Straße hat der frühere Stadtchef übrigens bereits 2012 verloren, als der Lueger-Ring in Universitätsring umbenannt wurde.

Runder Tisch im Wiener Rathaus am Freitag

Was letztendlich mit dem ungeliebten Koloss geschieht, ist aber noch offen. Nun wird erstmals auf Einladung der Stadt darüber diskutiert. Rund 30 Personen werden sich dazu am Freitagnachmittag treffen, wobei hier noch keine Entscheidung über die Zukunft des Denkmal gefällt wird, wie im Vorfeld betont wurde.

"Seit einigen Monaten erleben wir weltweit eine intensive Debatte über Rassismus und Identitätspolitik. Die Black Lives Matter Bewegung hat auch in Wien dazu beigetragen, diese oftmals vergessene oder auch verdrängte gesellschaftspolitische Auseinandersetzung im öffentlichen Raum erneut zu entfachen", hielt die Kulturstadträtin in ihrer Einladung fest. Kein anderes Denkmal eigne sich für diese Auseinandersetzung so gut wie jenes von Karl Lueger - auf der einen Seite Bürgermeister, der wichtige kommunale Errungenschaften auf den Weg gebracht hat, auf der anderen Seite Vorreiter des politischen Antisemitismus.