Lüftungstürme in WIEN MITTE The Mall in "urban jungle" verwandelt

Tiergrafiken und florale Motive zieren seit kurzem die Lüftungstüre in WIEN MITTE The Mall - ganz unter dem Motto "urban jungle".

In ganz Europa und sogar darüber hinaus ist der Wiener Künstler Emanuel Jesse mit seinen großflächigen Wandgemälden erfolgreich. “Urban Jungle” ist sein neuestes Streetart-Projekt. Jesse zeigt damit das Zusammenleben von Mensch und Tier in der Stadt. Die “Leinwand” dafür bieten die Lüftungstürme von WIEN MITTE The Mall. Sie sind nun mit einem Muster aus Tiergrafiken und floralen Motiven überzogen.

“Urban jungle” in WIEN MITTE The Mall

Mit zarten Strichen sind die floralen Motive, Vögel und fließende Muster nun auf den Lüftungstürmen zu sehen. Das Werk „urban jungle“ soll „… ein Bewusstsein schaffen für den gemeinsam genutzten Lebensraum von Mensch und Tier in einer urbanen Landschaft“, so Jesse. Abgebildet sind jene tierischen Stadtbewohner, die tatsächlich in der Nähe von WIEN MITTE The Mall ihren Lebensraum haben: Fische aus dem Wienfluss, die einen Laichplatz im Zufluss des Donaukanals gefunden haben oder auch Tauben, die im Stadtbild verankert sind. Weniger auffällig sind Igel im Stadtpark oder Fledermäuse, auch sie finden einen Platz auf den Lüftungstürmen von WIEN MITTE The Mall.