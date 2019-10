Ludwigs Wahlniederlage

Gastkommentar von Johannes Huber. Vergeblich hat die SPÖ versucht, freiheitliche Wähler zu umwerben. Das hat nur dazu geführt, dass die Partei jetzt auch noch an die Grünen ausrinnt.

Gut, das ist erstens der "Worst Case" und zweitens sind am vergangenen Sonntag nicht die Landesparteien mit Ludwig, Gernot Blümel (ÖVP) und Birgit Hebein (Grüne) zur Wahl gestanden, sondern die Bundesparteien mit Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne); die Verschiebungen sind jedoch bemerkenswert. Abgesehen davon ist die sozialdemokratische Nationalratswahlkampagne ja nicht von irgendjemandem, sondern von Ludwigs Vertrautem Christian Deutsch gemanagt worden. Er trägt also Mitverantwortung.

Die Wiener SPÖ rinnt sowohl nach links als auch nach rechts aus. Ausgerechnet auch in den Flächenbezirken ist ihr die ÖVP sehr nahegekommen. Ludwigs Versuch, die dortigen Wähler mit einer „Wiener zuerst“-Politik zu umwerben, wurde nicht belohnt, um es vorsichtig zu formulieren. Es ist vielmehr so, dass dieser Kurs eher zu einer Wählerabwanderung von der SPÖ zu den Grünen führt. In zehn von 23 Bezirken sind sie stärkste geworden.

Der SPÖ wird etwas zum Verhängnis, was man in Abwandlung einer Formulierung von Sebastian Kurz so zusammenfassen könnte: Wenn schon Mitte-Rechts-Politik, dann ordentliche. Und eine solche liefern nicht die Roten, sondern die Türkisen. Umgekehrt werden all jene, die eine ordentliche Mitte-Links-Politik wollen, zu den Grünen vertrieben; von den Sozialdemokraten bekommen sie eine solche jedenfalls nicht.