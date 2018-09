Ludwig muss liefern

Gastkommentar von Johannes Huber. Vom Wiener Bürgermeister hängt die Zukunft der Sozialdemokratie ab. Und damit ist jetzt bei weitem nicht nur die Entscheidung über die Kern-Nachfolge gemeint.

Wobei man eines vorwegschicken muss, damit das verständlich wird: Die Bundes-SPÖ ist zu einem entscheidenden Teil die Wiener SPÖ. Anders ausgedrückt: Gegen sie kann auf Dauer nichts gehen, und mit ihr nur, wenn sie ihrer beherrschenden Rolle gerecht wird. Häupl hat sich diesbezüglich sehr viel vorzuwerfen: An der Werner Faymann-Ablöse im Frühjahr 2013 beispielsweise nahm er nicht offensichtlich teil; er stützte Faymann aber auch nicht; und er musste letzten Endes gegenüber ein paar relativ bedeutungslosen Funktionären klein beigeben und Christian Kern als Bundesparteichef akzeptieren. Lieber wäre ihm Gerhard Zeiler gewesen. Aber wie gesagt: Er riss sich keinen Haxen aus und so haben sich die Dinge eben gegen seinen Willen verselbständigt. Wobei aus Häupl nie ein Kern-Freund geworden ist. Mit dem heute 52-Jährigen hat er nicht viel anfangen können. Also hat es Kern schon einmal an einem ganz entscheidenden Rückhalt für den großen Erfolg gefehlt.