Ludwig mit Kritik an Regierung: "Wertvolle Zeit verstrichen"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig meldete sich nach der Verkündung des neuen Lockdowns zu Wort und kritisierte dabei die Bundesregierung.

Wiens Landeshauptmann und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) betonte am Freitag, dass die österreichweiten Entwicklungen des Infektionsgeschehens und insbesondere die Situation in den Spitälern drastische Einschränkungen notwendig machten. Gleichzeitig übte er aber auch Kritik: "Die Bundesregierung hat in den letzten Wochen wertvolle Zeit verstreichen lassen und leider viel zu wenig vertrauensbildende Maßnahmen für die Bevölkerung gesetzt."