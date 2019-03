Ludwig macht auf Kurz

GASTKOMMENTAR VON JOHANNES HUBER. Auch der Wiener Bürgermeister will die Freiheitlichen mit ihren eigenen Inhalten besiegen. Ob das aufgehen kann?

Die österreichische Partei mit dem größten Einfluss ist die freiheitliche. Zumindest in dieser Hinsicht: Infolge der Flüchtlingskrise war sie mit Heinz-Christian Strache an der Spitze drauf und dran, Nummer eins zu werden. Darauf hat zunächst die Bundes-SPÖ reagiert und Werner Faymann durch Christian Kern ausgetauscht. Dann kam die ÖVP und ließ Reinhold Mitterlehner durch Sebastian Kurz stürzen. Diesem traute sie – zurecht, wie man heute weiß – zu, das Blatt zu wenden. Im Übrigen sah sich die Wiener SPÖ gezwungen, zu handeln: Michael Ludwig ist nicht zufällig Nachfolger von Michael Häupl geworden. Die absolute Mehrheit der Genossen war der Überzeugung, dass nur er verhindern kann, dass die Freiheitlichen das Bürgermeister-Amt erobern.

Und zwischendurch schaffte er es diese Woche mit der Ankündigung in der Schlagzeilen, einem türkischstämmigen IS-Kämpfer mit einer Doppel-Staatsbürgerschaft die österreichische zu entziehen. Das ist ein unmissverständliches Signal: Unter Häupl hätte es so etwas nicht gegeben. Ludwig greift im Unterschied dazu durch, wie man es bisher eher nur von freiheitlichen Politikern gekannt hat.

Weil Wien eine sehr bunte Stadt ist, ist das für den Bürgermeister und SPÖ-Vorsitzenden jedoch eine Gratwanderung. Das weiß er. Und so lässt er dort, wo es potenziellen FPÖ-Wählern ohnehin nicht so wichtig ist, durchaus auch andere Akzente zu. In Form der Entscheidung beispielsweise, die Führung der Kunsthalle einem dreiköpfigen Kollektiv zu übertragen – auf dass die Linken sehen mögen, dass er auf sie nicht ganz vergessen hat.