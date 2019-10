Ludwig: Debatte über Lercher für SPÖ "nicht rasend förderlich"

Angesichts der Diskussionen rund um Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher mahnte der Wiener Bürgermeister zu mehr Geschlosenheit in der SPÖ.

Er mahnte am Donnerstag Geschlossenheit in der Partei ein: "Es wird darauf ankommen, dass man wieder stärker Selbstdisziplin übt und sich stärker hinter die gefassten Beschlüssen stellt."

Ludwig mahnt zu mehr Selbstdisziplin in der Partei

Es seien "eh immer dieselben Personen", die offenbar an keinem Mikrofon vorbeigehen könnten, beklagte er am Rande einer Pressekonferenz. Namen wollte er keine nennen. Man habe, so gab er zu bedenken, einen Reformprozess beschlossen, dem sich alle angeschlossen hätten.