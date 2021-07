LPD Wien beschäftigt sich nach Amsthandlung mit Vorwürfen

Die Landespolizeidirektion Wien beschäftigt sich im Anschluss an eine Amtshandlung in Wien-Floridsdorf mit Vorwürfen, die Beamten hätten eine um Unterstützung bittende 37-Jährige nicht ernst genommen.

Polizeisprecherin informiert über 21. Juni

So viel scheint bisher festzustehen: Polizisten wurden am 21. Juni abends "wegen einer Meinungsverschiedenheit" gerufen, die "beigelegt wurde", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass auf APA-Anfrage. Die 37-Jährige soll die Beamten während des Einsatzes als "inkompetent" und "blöd" bezeichnet haben, was diese bestreitet und mit Tonbandaufnahmen widerlegen können will. U.a. auf diese Vorwürfe bezieht sich offenbar eine Geldstrafe über 200 Euro, die der Frau kürzlich übermittelt wurde.