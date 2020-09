Love Sarah - Liebe ist die wichtigste Zutat: Kritik und Trailer zum Film

Sarah hatte einen großen Wunsch: einmal Chefin sein einer eigenen Bäckerei im Londoner Stadtteil Notting Hill. Ein tragisches Ereignis aber verhindert dies. So dass es nun an Sarahs 19-jähriger Tochter ist, den Traum ihrer Mutter zu verwirklichen. Unterstützung erfährt Clarissa dabei nicht nur von Sarahs bester Freundin, sondern auch von ihrer Großmutter. Und auch ein Mann soll sich schließlich dem Patisserieteam anschließen.

Um Backwaren geht es in "Love Sarah", wenn auch nicht ausschließlich. Auf hübsch fotografierte, mit Leckereien wie Chili-Schoko-Gebäck, Himbeereclairs oder Pistazien-Rosenwasser-Kuchen ausgestattete Auslagen aber darf sich das Kinopublikum ab Freitag in jedem Fall freuen.

Love Sarah - Liebe ist die wichtigste Zutat: Die Kritik

Immer wieder gern und oftmals mittels wunderbar abgelichtetem Augenfutter widmet sich das Kino verschiedensten kulinarischen Genüssen. Ob kleine japanische Crepes (in "Kirschblüten und rote Bohnen" von Naomi Kawase) oder schokoladige französische Preziosen (im Johnny-Depp-Juliette-Binoche-Klassiker "Chocolat"). Ob in Animationswerken wie "Ratatouille" oder in Dokumentationen wie dem erst unlängst angelaufenen "Brot" von Regisseur Harald Friedl.