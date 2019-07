Louis Knie: Circus Festival in Wien

Zwischen 14. August und 8. September 2019 findet in Wien-Leopoldstadt das Louis Knie Circus Festival statt.

Am Areal des "Parkhaus Donaumarina" wird das Weldstadtprogramm des Louis Knie Circus Festivals gezeigt. Viele internationale Star-Artisten und besondere Tiere sind Teil der Show. Auch auf Darbietungen von Louis Knie Junior und Sara Biasini-Berousek, die Gewinner in der Kategorie Gold des internationalen Circusfestivals von Massy 2019, können sich die Besucher im Grand Chapiteau freuen. Zur Premiere am 14. August um 19.30 Uhr werden zahlreiche prominente Gäste aus den Bereichen Kunst, Kultur, Politik, Sport, Medien und Show-Business erwartet.