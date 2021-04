Ein Lotto-Dreifachjackpot wartet am Mittwoch

Lotto-Dreifachjackpot am Mittwoch: 3 Millionen Euro warten

Erneut keinen Sechser hat es am Sonntag bei Lotto 6 aus 45 gegeben. Damit geht es am kommenden Mittwoch bereits zum fünften Mal in diesem Jahr um einen Dreifachjackpot.

Rund 3 Millionen Euro winken für die "sechs Richtigen". Von den bisherigen vier Dreifachjackpots konnte erst ein einziger geknackt werden, alle übrigen entwickelten sich zum Vierfachjackpot, und in weiterer Folge einmal zum Fünffach- und einmal zum Sechsfachjackpot weiter.

Lotto-Jackpot zuletzt nicht geknackt

Beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es am Sonntag um einen Jackpot, und der wurde von zwei Spielteilnehmern geknackt. Ein Niederösterreicher war mit einem Normalschein erfolgreich, ein win2day-User mit einem Quicktipp. Beide erhalten jeweils rund 105.000 Euro.

Auch kein Sechser bei LottoPlus

Auch bei LottoPlus blieb am Wochenende ein Sechser aus. Da die Gewinnsumme wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt wurde, erhöht sich hier der Gewinn von 47 Spielteilnehmern auf jeweils rund 6.800 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung geht es um rund 250.000 Euro.

Beim Joker gab es einen Sologewinn, und der wurde mit einem über die Spieleseite win2day gespielten Lotto Normalschein erzielt. Das "Ja" zum Joker war für den Gewinner mehr als 197.600 Euro wert.