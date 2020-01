Am Sonntag wartet im Lotto ein Doppeljackpot.

Lotto: Am Sonntag warten 2,5 Millionen Euro

Zwei von insgesamt drei Jackpots wurden am Mittwoch geknackt, am Sonntag geht es daher um einen Doppeljackpot in Höhe von 2,5 Millionen Euro.

Bei Lotto "6 aus 45" ging es am Mittwoch um einen Jackpot beim Sechser, beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker. Daraus wurde ein Doppeljackpot beim Sechser, sein Solo-Gewinn bei der Ziehung am Sonntag wäre rund 2,5 Millionen Euro wert.

Der Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl wurde von einem Spielteilnehmer in der Steiermark geknackt. Er erhält rund 215.500 Euro. Beim Joker waren drei Spielteilnehmer erfolgreich. Sie dürfen sich über jeweils mehr als 135.500 Euro Vermögenszuwachs freuen.