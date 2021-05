Long-Covid-Reha: Länder und Sozialversicherung uneins

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger geht in Opposition zu den Bundesländern. Er betrachtet eine Extra-Rehabilitation von Menschen mit Long Covid als nicht notwendig.

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger sieht keinen Bedarf für die von den Bundesländern geforderte eigene Rehabilitation von Long Covid -Patienten. Der Vorsitzende des Dachverbandes, Peter Lehner, stellte am Montag im Gespräch mit der APA klar, dass es jetzt schon Reha für Long Covid-Patienten gebe. Diese würden je nach Krankheitsbild behandelt.

"Kein Long Covid-Patient wird unbehandelt zurückgelassen"

Patienten ohne große Kosten

Peter Hacker für Änderungen bei Rehaplan

Die Gesundheitsreferenten der Länder hatten am Freitag vor einer Woche Long-Covid-Rehazentren gefordert. Und der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hatte am Sonntag gemeint, zur Übernahme der Kosten durch die Sozialversicherung müsse der Rehaplan des Dachverbands der Sozialversicherungsträger überarbeitet werden. Zwischen zehn und 20 Prozent der Covid-Patienten leiden auch Wochen nach einer überstandenen Erkrankung noch an Folgewirkungen.