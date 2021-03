Lollipop-Antigentest nun in Apotheken erhältlich

Das Testen auf COVID-19 wird zum Kinderspiel. Mit dem LOLLIPOP Test kann sowohl ohne dem unangenehmen Nasen- bzw. Rachenabstrich oder dem Spucken und Gurgeln im Handumdrehen getestet werden.

Wenn von COVID-19 Antigentests die Rede ist, denkt man automatisch an den Nasenabstrich oder den Spucktest. Dabei ist die neueste zugelassene Variante des Covid-19 Antigentests so einfach wie noch nie, und erinnert ein wenig in der Handhabung an das Prinzip eines Schwangerschaftstests. Der Ablauf ist einfach und sauber. Test aus der Verpackung holen, Deckel abnehmen, Testspitze 2 Minuten unter der Zunge halten und darauf achten, dass der Stift befeuchtet wird, nach 2 Minuten herausholen und mit dem Deckel verschließen und auf das Ergebnis warten. Der "Saliva SARS-CoV-2(2019-nCoV) Antigen Combined Test Kit (Nanocarbon Assay)" spürt mögliche N und S Proteine des COVID-19 Virus in der menschlichen Spucke auf und gilt damit als zuverlässiger Nachweis für eine allfällige Infektion. Da der Test für alle Altersgruppen zugelassen ist, erfreut er sich großer Beliebtheit sowohl bei Groß als auch bei Klein.