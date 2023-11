Lokalbesitzer in Wien-Margareten von Mann mit Schusswaffe bedroht

Am Samstagmittag wurden die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Margareten alarmiert, da ein zunächst unbekannter Mann den Besitzer eines Lokals mit einer Schusswaffe bedroht und ihm anschließend einen Schlag gegen den Kopf versetzt haben soll.

Wiener Polizei ermittelt nach Angriff auf Lokalbesitzer in Wien-Margareten

Der 63-Jährige gab an, dass es in den Tagen zuvor Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem Mann gegeben habe. Plötzlich betrat der Mann, von dem er nur den Vornamen kennt, das Lokal. Er schrie ihn an, zog eine Schusswaffe aus seinem Gürtel und schlug ihm gegen den Kopf. Die Verletzung wurde von der Berufsrettung Wien behandelt. Obwohl die Beamten sofort eine Fahndung einleiteten, konnte der Tatverdächtige nicht in der Nähe gefunden werden. Die Ermittlungen sind derzeit im Gange. Es wurde eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung und der gefährlichen Drohung gegen einen unbekannten Täter erstattet.