Lokal-Streit in Wien-Favoriten: Gefährliche Drohung mit Messer

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Lokal in Wien-Favoriten zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der beiden zog schließlich ein Messer.

Zwei Männer gerieten am Sonntag kurz nach 16:45 Uhr in einem Lokal in der Siccardsburggasse in Wien-Favoriten in Streit. Ein 56-jähriger Österreicher zog im Zuge dessen ein Messer und bedrohte seinen Kontrahenten.

56-Jähriger verfolgte Kontrahenten mit Messer