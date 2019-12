Lokal-Streit in Hernals: Attacke mit Holzlatte und Glasflasche

Ein Streit zwischen zwei Männern in einem Lokal in Wien-Hernals endete in der Nacht auf Montag mit einer schweren Körperverletzung.

Ein 37-Jähriger hat am Sonntagabend bei einem Streit in einem Lokal in Wien-Hernals einen gleichaltrigen Mann schwer verletzt. Warum die beiden Betrunkenen aneinander gerieten, ist unklar. Der Kroate fügte seinem Opfer schwere Kopfverletzungen zu. Der Serbe wurde ins Krankenhaus eingeliefert, der Angreifer festgenommen, berichtete die Polizei am Montag.

Attacke in Lokal: 37-Jähriger landete in Spital

Gegen 22.45 Uhr war der Streit zwischen den beiden Männern in einem Lokal in der Wattgasse eskaliert. Zunächst griff sich der Kroate ein an der Bar gelegenes Holzbrett und zog es dem Opfer über den Kopf. Anschließend attackierte er ihn noch mit einer Glasflasche. Der 37-Jährige erlitt eine Rissquetschwunde im Kopfbereich. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand keine, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.

Der 37-Jährige wurde noch im Lokal festgenommen und wegen absichtlich schwerer Körperverletzung angezeigt. Die Einvernahme der beiden Männer war am Montag noch ausständig.