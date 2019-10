Lokal-Randalierer in Wien-Favoriten tobte und zerschlug Gläser

Ein Streit zwischen einer Lokal-Besitzerin und ihrem Lebensgefährten lief am Montag in Wien-Favoriten aus dem Ruder. Der Mann begann zu randalieren, wobei unter anderem Gläser zu Bruch gingen.

In einem Lokal in der Columbusgasse kam es am Montagabend gegen 23:15 Uhr zu einem Streit zwischen der Inhaberin und ihrem Lebensgefährten. Dabei beschimpfte er seine Lebensgefährtin und gestikulierte wild herum, sodass auch mehrere Gläser zu Bruch gingen.