Lokal in Wien-Meidling: Aggressiver 42-Jähriger hielt Lebensgefährtin Messer an den Hals

Am Samstag kam es in einem Lokal in der Steinbauergasse in Wien-Meidling zu einem Streit zwischen einem 42-Jährigen und seiner Lebensgefährtin. Er bedrohte sie mit dem Umbringen und hielt ihr ein Messer an den Hals.

Am Samstag gegen 23:55 Uhr geriet ein 42-Jähriger mit seiner Lebensgefährtin (38) in einem Lokal in Wien-Meidling in Streit. Er bedrohte sie mit dem Umbringen und hielt ihr dabei ein Messer an den Hals.

Nachdem die Polizei eintraf, versetzte der Tatverdächtige der Frau einen Faustschlag ins Gesicht. Da sich der Mann weiterhin aggressiv auch gegenüber den Beamten zeigte, wurde Verstärkung angefordert.

42-Jähriger konnte von den Beamten festgenommen werden

Schließlich konnte der 42-jährige serbische Staatsbürger unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden. Das Messer (Klingenlänge ca. 15 Zentimeter) wurde sichergestellt.