Lokal in Wien-Favoriten bis weit nach Sperrstunde offen

Bis tief in die Nacht feierten ca. zehn Personen in einem Lokal in Wien-Favoriten. Die Polizei zeigte den Betreiber nach den geltenden COVID-Bestimmungen an.

Nachdem der Polizeinotruf wegen einer Sperrstundenüberschreitung eines Lokals in Wien-Favoriten gewählt worden war, trafen die Beamten in der Nacht auf Samstag kurz nach 1 Uhr auf zehn augenscheinlich stark alkoholisierte Personen im Inneren des Lokals.

Das Lokal wurde geräumt und der Lokalbetreiber sowie die übrigen Gäste nach den geltenden COVID-Bestimmungen angezeigt. Darüber hinaus wurde der Lokalbetreiber auch wegen Übertretungen nach der Gewerbeordnung und dem Tabakgesetz angezeigt.