Die Männer fesselten den Mann in seinem Büro und flüchteten mit der Beute.

Die Männer fesselten den Mann in seinem Büro und flüchteten mit der Beute. ©bilderbox.com (Sujet)

Die Männer fesselten den Mann in seinem Büro und flüchteten mit der Beute. ©bilderbox.com (Sujet)

Lokal im Alten AKH in Wien ausgeraubt: Polizei fahndet nach Tätern

Am Montag wurde ein 55-Jähriger in seinem Geschäft in der Alser Straße von zwei bislang unbekannten, bewaffneten Tätern ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 55-jähriger Gastronom wurde am 17. September 2018 um 08.00 Uhr nach dem Öffnen der Eingangstüre in der Alser Straße von zwei maskierten Männern mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und zur Öffnung des Tresors genötigt. Die beiden unbekannten Täter fesselten den 55-Jährigen im Büro und flüchteten danach

mit der Beute in der Höhe von mehreren tausend Euro. Einer der Täter sprach akzentfreies Deutsch.

Geschäft in Wien-Alsergrund überfallen und ausgeraubt: Fahndung Beide waren mit Kapuzensweater bekleidet und waren ca. 175cm groß. Das Landeskriminalamt Wien, Raubgruppe 3 hat die Amtshandlung übernommen.