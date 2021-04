Lohn- und Sozialdumping: Novelle in Begutachtung geschickt

Die türkis-grüne Regierung hat eine Novelle des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes in Begutachtung geschickt, der Begutachtungszeitraum beträgt fünf Wochen.

Neuer Strafrahmen bei Lohn- und Sozialdumping geplant

Aufgrund eines EuGH-Urteils musste die türkis-grüne Regierung einen neuen Gesamtstrafrahmen mit Höchstgrenzen erarbeiten. Bisher gab es vordefinierte Mindeststrafen und die Strafe wurde pro Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer berechnet. Weiters gab es keine Höchstgrenzen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte in einem Entscheid Kumulationsstrafen in Millionenhöhe als nicht verhältnismäßig aufgehoben.

Gleichstellung der Arbeitnehmer durch Novelle geplant

"Unser Ziel ist die Verbesserung derzeitiger Rahmenbedingungen, um unfairen Wettbewerb durch Lohn- und Sozialdumping zu bekämpfen", kommentierte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) die Novelle. Außerdem enthält das geplante Gesetz Entbürokratisierungsmaßnahmen. "Betriebe profitieren von geänderten Ausnahmen etwa im Bereich von Schulungen oder von einer deutlich vereinfachten Bereithaltung der Lohnunterlagen bei nur kurzfristigen Entsendungen von bis zu 24 Stunden - hier ist der Nachweis von Dienstzetteln oder Arbeitszeitaufzeichnungen ausreichend", so Kocher. Für den neuen Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) muss die Ausbeutung von Arbeitskräften und Lohndumping "spürbare Konsequenzen" haben. "Lohn- und Sozialdumping schädigt nicht nur die Arbeitnehmer*innen, sondern alle Unternehmen, die sich an die Gesetze halten, das Gesundheitssystem und die gesamte Gesellschaft", so Mückstein.