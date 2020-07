Löste Wiener Familie Corona-Cluster in der Steiermark aus?

Eine Wiener Familie dürfte einen Corona-Cluster im obersteirischen Wald am Schoberpass ausgelöst haben. Bisher gibt es 16 Infizierte in dem kleinen Ort, es sind aber hauptsächlich milde Verläufe.

Im obersteirischen Wald am Schoberpass im Bezirk Leoben hat sich in den vergangenen Tagen ein kleinerer Coronavirus-Cluster gebildet. Nach dem Stand Mittwochmittag sind 16 Menschen positiv getestet worden, rund 50 seien in Quarantäne. Im gesamten Bezirk Leoben gab es bisher 47 Infizierte, in den vergangenen 24 Stunden laut Landesstatistik vier Neu-Infizierte.

Wiener Familie als Ausgangspunkt

Laut Bezirkshauptmann Markus Kraxner sei nur eine Person in einem Krankenhaus im Behandlung, alle anderen würden milde Verläufe der Erkrankung zeigen. Die Infektionen dürften auf eine Urlauberfamilie aus Wien zurückzuführen sein, die in Wald - einem klassischen Sommerfrische-Ort mit einem Badesee und vielen Wandermöglichkeiten - Urlaub machte. Der erste Fall trat am 22. Juli auf. Auch zwei Familien aus Salzburg, die in dem rund 550-Einwohner-Ort im Palten-Liesing-Tal Urlaub machten, sollen nun in ihrer Heimatstadt in Quarantäne sein.

Kraxner zufolge sind weitere Infektionen nicht ausgeschlossen. Einige der Bewohner hatten sich in den vergangenen Tagen privat testen lassen, andere wiederum wurden seitens der Behörde getestet. Kontaktpersonen werden kontaktiert und in Quarantäne geschickt. Die meisten der bisher rund 50 Menschen in Quarantäne leben in Wald, manche auch in angrenzenden Gemeinden, so Kraxner.

Kein "Lockdown" der Gemeinde

Einen "Lockdown" der Gemeinde gibt es nicht. Am Mittwoch war etwa die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats geplant. Zwei Gasthäuser hätten von sich aus geschlossen, aber alle anderen - wie auch der Nahversorger - hätten geöffnet, schilderte der Bezirkshauptmann der APA.