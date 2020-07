Lockerung der Corona-Maßnahmen kam für 56 Prozent zu früh

56 Prozent der Österreich empfanden die Lockerungen der Maßnahmen gegen das Coronavirus für als zu früh. Vor allem die Generation 60+ vertritt diese Meinung (61 Prozent).

Das ist das Ergebnis einer "Marketagent"-Umfrage (3.065 Befragte in Österreich, der Schweiz und Deutschland). Hierzulande sind 55 Prozent mit der Arbeit der Regierung zufrieden, 58 in Deutschland sowie 64 Prozent in der Schweiz.