Lockdowns ließen Verkehr 2020 deutlich zurückgehen

Durch die Corona-Maßnahmen gab es 2020 laut Asfinag einen deutlichen Rückgang bei Pkw-Fahrten auf den heimischen Autobahnen und Schnellstraßen. Höhepunkt war dabei der erste Lockdown im März.

Individualverkehr beim ersten Lockdown mehr als halbiert

Asfinag-Bilanz: Pkw-Verkehr durch Corona um Fünftel abgeschwächt

"Die mehr oder weniger eingestellte Reisetätigkeit in den Sommermonaten und die Lockdowns in Verbindung mit der Zunahme an Homeoffice-Tätigkeiten schwächten 2020 den Pkw-Verkehr um mehr als ein Fünftel ab", bilanzierten die Asfinag-Vorstände Josef Fiala und Hartwig Hufnagl. "Besonders erfreulich ist dabei mit Sicherheit der Rückgang von Staus in der Größenordnung von 21 Prozent."

Keine Staus in Ballungsräumen, lange Wartezeiten an Grenzen

Während es in den Lockdown-Phasen in Ballungsräumen praktisch keine Staus gab, sorgten die Gesundheitskontrollen an den Grenzen für ein anderes Bild. Der März 2020 war der Monat mit den meisten Staus in Österreich. Obwohl die Behinderungen im Sommerreiseverkehr besonders an den Grenzen deutlich waren, nahmen in den Reisemonaten Juli und August die Staus im Schnitt aber um zehn Prozent ab.