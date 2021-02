Lockdown: Wiener Bar öffnet als Apotheke

Tests statt Drinks: Barkeeper und Pharmazeut Heinz Kaiser funktioniert seine Bar "Dino's Apothecary" am Salzgries als Apotheke um und testet gratis auf das Coronavirus.

Mitten im Lockdown sperrt am Montag in Wien eine Bar auf. Allerdings heißt das Motto bis Ostern in "Dino's Apothecary" am Salzgries in der Innenstadt "Testen statt Drinks". Das Traditionslokal des mehrfach international ausgezeichneten Barkeepers und Pharmazeuten Heinz Kaiser wird damit ihrem Namen gerecht, wie es in einer Aussendung vom Sonntag hieß.