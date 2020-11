Lockdown: ARBÖ für Aussetzen der Kurzparkgebühren in Wien

Der Verkehrsclub ARBÖ spricht sich in einer Aussendung für die Aussetzung der Kurzparkgebühren während des Corona-Lockdowns aus.

ARBÖ für Aussetzen der Kurzparkgebühren in Wien

Für Günther Schweizer, Geschäftsführer des ARBÖ-Wien, Grund genug, die Kurzparkregelung für die Zeit des Lockdowns auszusetzen: „Wir sind angehalten, alle persönlichen Kontakte auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren. Daher sollten auch persönliche Kontakte in den Öffentlichen Verkehrsmitteln vermieden werden. Viele Wienerinnen und Wiener machen das auch und fahren mit dem eigenen Auto, wenn berufliche Tätigkeiten an der Arbeitsstelle durchgeführt werden müssen. Wir würden es daher als fair empfinden, wenn für die kommenden zweieinhalb Wochen keine Kurzparkgebühren in Wien entrichtet werden müssen.“