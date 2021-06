Lob aus China: Wien "Best Holiday Destination 2021"

"Best Holiday Destination 2021": Diesen Titel bekam Wien in China verliehen. Dafür verantwortlich: Eine Reisezeitschrift. Sogar chinesische Orte schafften es in dem Medium nicht, Wien zu schlagen.

Wien vor Queensland

Wien reihte sich in der Zeitschrift demnach vor Queensland sowie Schottland ein, chinesische Orte blieben darin ebenso hinter Wien zurück. Für 5-Stern-Hotels in Wien hatte es bereits vor zwei Jahren positive Nachrichten gegeben: Im Hinblick auf die Zahl an chinesischen Kunden gab es damals ein Plus. Und: "Nach London und Paris war der Großraum Wien das am drittstärksten besuchte Städteziel chinesischer Gäste in Europa", heißt es in der Aussendung.