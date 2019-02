Tourismus: Wien boomt im Reich der Mitte

Kurz vor dem chinesischen Neujahr wird auch Wien mit chinesischen Touristen geradezu überschwemmt. Der Wirtschaft freut das, denn die Gäste sind sehr spendabel.

Am morgigen Dienstag wird das chinesisches Neujahr gefeiert, eines der wichtigsten traditionellen Feste in China. Den Feiertag nutzen jedoch Tausende Chinesen, um Wien einen Besuch abzustatten. Nach Paris und London gehört die Bundeshauptstadt zu den Top 3 Reisezielen chinesischer Bürger in Europa.

900 Euro lassen Chinesen in Wien – pro Einkauf

Der Wirtschaft freut das: In den vergangenen Jahren entstand in China eine wohlhabende und vor allem reisefreudige Mittelschicht, die im Urlaub gerne Geld ausgibt. 900 Euro sind es im Schnitt pro Einkauf, Marken und Luxus werden gesucht und gefunden. So setzt man etwa bei Swarowski bereits auf chinesisch sprechende Mitarbeiter, wer will kann die Rechnung auch gleich per Code mit dem Smartphone bezahlen. Eine Bezahlmethode, die in China tagtäglich genutzt wird.