Lkw touchiert Pkw in Wien-Landstraße: 22-Jährige erlitt Knochenbrüche

Eine 22 Jahre alte Frau ist am Montag bei einem Verkehrsunfall am Landstraßer Gürtel in Wien verletzt worden. Das Fahrzeug der Pkw-Lenkerin wurde von einem Lkw touchiert und von der Straße gedrängt, die junge Frau verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Laternenmast.