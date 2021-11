Lkw liegt auf A9 quer: Staus nach Sperre

Montagfrüh hat sich ein folgeschwerer Unfall auf der Pyhrn-Autobahn (A9) zwischen Rottenmann und Trieben in der Steiermark ereignet. Ein mit Klebestoff beladener Lkw kippte um und kam quer auf der Fahrbahn zu liegen. Erhebliche Staus waren die Folge.

In Fahrtrichtung Slowenien kippte der Lastwagen und kam quer über Pannenstreifen und zwei Fahrstreifen zu liegen. Ein Durchkommen war nicht mehr möglich und die A9 wurde am Vormittag in Richtung Süden vollständig gesperrt.