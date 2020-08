Lkw-Lenker bei Unfall in Wien-Wieden eingeklemmt

Dienstagnachmittag wurde ein Lkw-Lenker bei einem Auffahrunfall in Wien-Wieden in der Fahrerkabine eingeklemmt und verletzt. Die Feuerwehr konnte den Lenker befreien.

Ein Lkw-Lenker ist am Dienstagnachmittag in Wien-Wieden bei einem Auffahrunfall mit einem anderen Lastkraftwagen in der deformierten Fahrerkabine eingeklemmt und verletzt worden. Die Berufsfeuerwehr befreite den Mann. Bei dem Einsatz wurden die Windschutzscheibe, die Seitentüren und das Lenkrad entfernt, hieß es im Bericht am Mittwoch.