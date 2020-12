LKW-Kettenpflicht auf vier Straßen Niederösterreichs

Im Laufe der zweiten Nachthälfte setzten in der vergangenen Nacht beginnend im Most-, Wald- und südlichen Industrieviertel Schneefälle ein. Auf vier Straßen herrscht dabei Schneekettenpflicht.

Die Neuschneemengen betrugen dabei ca. 5 bis 6 cm. Im östlichen Weinviertel und Wiener Becken ging der Niederschlag in Form von gefrierendem Regen nieder.

Straßen überwiegend matschig und salznass

Derzeit gibt es im gesamten Landesgebiet überwiegend Schneefahrbahnen, matschige Fahrbahnen und salznasse Fahrbahnen. Der NÖ Straßendienst ersucht die Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht und empfiehlt die Geschwindigkeit und das Fahrverhalten an die winterlichen Straßenverhältnisse anzupassen und entsprechende Abstände einzuhalten.

Kettenpflicht auf der B21, B23, B21 und L5217

Die Schneefälle halten laut Wetterprognosen im Wald- und Mostviertel noch am Vormittag an. Im Wein- und Industrieviertel kann es bis in den frühen Nachmittag hinein schneien und es ist dort mit ca. 2 bis 5 cm Neuschnee zu rechnen.