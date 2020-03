Livestream: Zadić und Edtstadler zur aktuellen Coronavirus-Lage im Justizbereich

Um 16.00 Uhr informieren Justizministerin Alma Zadić und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler über Aktuelles im Justizbereich im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wir berichten im Livestream.

Der Betrieb an den Gerichten ist auf ein Minimum beschränkt. Nur mehr unbedingt nötige Verhandlungen - etwa über Haftsachen - werden durchgeführt. Der Parteienverkehr ist aufs Nötigste beschränkt, auch Akteneinsicht wird - wo möglich - auf elektronischem Weg durchgeführt. Amtstage dürfen nur in dringenden Fällen mit Voranmeldung genützt werden. Zudem wurde der Kontakt zwischen Häftlingen und Außenwelt weitestgehend unterbunden: Aus- und Freigänge sind gestrichen, Besuche durch Angehörige verboten. Nur in dringenden Fällen dürfen - unter weitreichenden Schutzvorkehrungen - Anwälte, Bewährugshelfer und Erwachsenenvertreter die Insassen sehen.