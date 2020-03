Livestream: Update zum Coronavirus in Österreich

Über neueste Entwicklungen in Sachen Coronavirus berichten Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer ab 12.30 Uhr. Hier geht's zum Livestream.

Fünf Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 galten als bestätigt, zwei in Wien und drei in der Steiermark. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten gab das Ministerium mit neun an, zwei in Tirol, fünf in Wien und zwei in Niederösterreich.