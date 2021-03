Livestream: Update zum Corona-Impfplan in Wien

Wie es mit den Corona-Impfungen in Wien in den kommenden Wochen weitergeht, erläutert Gesundheitsstadtrat Peter Hacker gemeinsam mit Michael Binder, ärztlicher Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes, ab 11.00 Uhr. Wir berichten via Livestream.

