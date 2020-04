Livestream: Stadt Wien präsentiert Fahrplan für Bäder-Öffnung

Ab 11.30 Uhr wird in einer Pressekonferenz die Frage geklärt, ob die Wiener diesen Sommer in die Bäder dürfen und welche Beschränkungen bzw. Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Epidemie dabei gelten werden. Wir berichten via Livestream.

Üblicherweise wäre die Vorbereitungszeit für die Inbetriebnahme der Sommerbäder in Wien bereits am 1. April gestartet. Wegen der Corona-Epidemie musste der Saisonstart jedoch vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hatte bereits angekündigt, der Bevölkerung im Sommer trotz Coronavirus den Zugang zu den Freibädern ermöglichen zu wollen - notfalls auch ohne Badespaß. Sollte aus Sicherheitsgründen das Schwimmen nicht möglich sein, könnten zumindest die Liegeflächen als Erholungsraum genutzt werden, so Ludwig.

Wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bereits bekanntgab, dürfen Schwimmbäder und Freizeitanlagen ab 29. Mai wieder öffnen. Diesebezüglich werden derzeit Konzepte erarbeitet, was Regelungen und Auflagen betrifft. Ab 11.30 Uhr informiert Ludwig gemeinsam mit Stadtrat Jürgen Czernohorszky sowie Abteilungsleiter der städtischen Bäder Hubert Teubenbacher über den weiteren Fahrplan für die Bäder der Stadt. Wir berichten via Livestream.

