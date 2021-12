Livestream: So geht es mit Omikron in Österreich weiter

Beim Corona-Gipfel am Mittwoch zwischen Bund, Ländern und Experten stand die neue Virusvariante Omikron und deren Bekämpfung im Mittelpunkt stehen. Ab 13.30 Uhr werden die Ergebnisse präsentiert, wir berichten im Livestream.

Regierung und Länder kamen am Mittwoch zu ihrem nächsten Corona-Gipfel zusammen. Die Ausgangslage ist schwierig. Zwar wirkt der Lockdown mit sinkenden Zahlen in praktisch allen Kategorien weiter nach, jedoch steht die höchst ansteckende Omikron-Variante unmittelbar vor der Türe. Die Politik muss daher entscheiden, wie sie auf die erwartete massive Infektionswelle zu reagieren gedenkt. Ab 13.30 Uhr werden die Ergebnisse in einer Pressekonferenz präsentiert, wir berichten im Livestream.