Livestream: Regierung zu Fortschritten bei Corona-Eindämmung

Rudolf Anschober und Karl Nehammer informieren über den aktuellen Stand bezüglich Containment. Die Ausbreitung der Corona-Epidemie soll dadurch eingedämmt und Erkrankte so schnell wie möglich identifiziert werden. Wir berichten ab 10.30 Uhr im Livestream.

Die Vorgehensweise ist in Österreich dabei genau festgelegt. Die Gesundheitsbehörden - konkret sind das die Amtsärzte in den Bezirkshauptmannschaften - beginnen schon bei einer Verdachtsdiagnose mit der Erhebung der Kontaktpersonen. Potenziell infizierte Personen werden über ihren Aufenthaltsort und Kontakt zu anderen Menschen befragt. In vollem Umfang passiert das in der Praxis aber erst mit Vorliegen eines positiven Tests.