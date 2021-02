Livestream: Regierung verkündet Entscheidung über Lockdown-Lockerung

Der Corona-Lockdown soll ab 8. Februar gelockert werden. Ab 16.00 Uhr informiert die Regierung über die ersten geplanten Öffnungsschritte, wir berichten via Livestream.

Die Regierung hat sich heute mit Experten, der Opposition und den Landeshauptleuten über das weitere Vorgehen in der Coronakrise beraten. Eine Lockerung des Lockdowns ab dem 8. Februar dürfte bevorstehen samt Rückkehr zum Präsenzunterricht und der Öffnung des Handels. Bei der Einreise nach Österreich soll es aber einige Verschärfungen geben.

Alle weiteren Details zur Lockdown-Lockerung will die Regierung ab 16.00 Uhr in einer Pressekonferenz verkünden. Wir berichten via Livestream.