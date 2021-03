Livestream: Regierung präsentiert Maßnahmenpaket für Abschlussklassen 2021

Heute wird im Rahmen einer Pressekonferenz mit Bildungsminister Heinz Faßmann das neue Maßnahmenpaket für die Abschlussklassen 2021 vorgestellt. Wir berichten ab 9.00 Uhr via Livestream.

An Oberstufen gab es in diesem Schuljahr nur an rund der Hälfte der Unterrichtstage normalen Präsenzbetrieb, die psychische Belastung durch den coronabedingten Fernunterricht ist laut Studien groß.