Livestream: Regierung gibt Öffnungsschritte im Mai bekannt

Die Regierung hat sich am Freitag mit den Ländern, Gemeinden und Sozialpartnern auf Öffnungsschritte ab Mitte Mai verständigt. Um 15.30 Uhr werden die Corona-Lockerungen präsentiert, wir berichten via Livestream.

Am Freitag berieten sich Bund, Länder, Gemeinden und Sozialpartner über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Dabei einigte man sich auf Corona-Lockerungen ab Mitte Mai.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellte in der Vorwoche Öffnungsschritte in allen Bereichen von Kultur über Sport, Gastronomie bis Tourismus in Aussicht, jedoch mit strengen Auflagen.