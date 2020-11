Livestream: Ludwig und Wiederkehr präsentieren Koalitionsprogramm

Ab 19.00 Uhr präsentieren Michael Ludwig und Christoph Wiederkehr offiziell das Koalitionspaket von SPÖ und NEOS. Wir berichten via Livestream.

Die rot-pinke Koalition im Wiener Rathaus wird am Dienstagabend offiziell besiegelt und präsentiert. Bürgermeister und SPÖ-Landesparteivorsitzender Michael Ludwig wird mit NEOS-Chef Christoph Wiederkehr eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten, wir berichten ab 19.00 Uhr via Livestream.

Erste Eckpunkte der Koalition in Wien bereits vorgestellt

Bereits am Montag wurden die Eckpunkte der Vereinbarung vorgestellt. Angekündigt wurden etwa Investitionen in den Arbeitsmarkt und die Bildung. So sollen Klein- und Mittelbetriebe unterstützt und die "Joboffensive 50plus" weiter ausgebaut werden.