Livestream: Ein Jahr Corona-Pandemie in Österreich

Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie in Österreich zieht Gesundheitsminister Rudolf Anschober gemeinsam mit Experten Bilanz zur bisherigen Bewältigung der Krise und den Maßnahmen. Wir berichten ab 10.15 Uhr via Livestream.

Am 25. Februar 2020 sind in Österreich die ersten bestätigten Corona-Fälle aufgetreten. Es folgten beispiellose Maßnahmen-Bündel, die bislang in drei harten Lockdowns gipfelten.

Am Freitag lädt die Bundesregierung anlässlich "Ein Jahr Pandemie in Österreich" zur Pressekonferenz. Es informieren Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Danielle Spera (Jüdisches Museum), Günter Weiss (Abt. Innere Medizin, Medizinischen Universität Innsbruck; zugeschaltet per Video), Elisabeth Puchhammer-Stöckl (Abt. Virologie, MedUni Wien), Niki Popper (TU Wien) und Michael Musalek (Facharzt für Psychiatrie und Neurologie). Wir berichten ab 10.15 Uhr via Livestream.